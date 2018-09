Foram detidos, na ilha do Sal, em Cabo Verde, dois homens suspeitos de terem morto tartarugas, um animal protegido pela lei daquele país. De acordo com a Polícia Nacional cabo-verdiana, os dois indivíduos foram apanhados no sábado a transportar a carne destes animais em baldes - dentro da carrinha,estava também a carcaça de uma tartaruga.

Os dois homens foram apanhados na localidade de Palmeira, depois de ter sido feita uma denúncia anónima.

O Comando Regional do Sal da Polícia Nacional realizou a detenção. Para além dos baldes com carne e da carcaça de tartaruga, as autoridades apreenderam também uma arma branca, que foi utilizada no abate dos animais.