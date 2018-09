Quilómetros de areal e uma fauna e flora única no país, são as características que fazem do Sotavento um local incomparável.

Além do extenso areal, passar férias no concelho de Loulé é sinónimo de diversão dia e noite. Aqui encontra o maior complexo luxuoso de Portugal, que conta com inúmeros bares, assim como campos de golf e um casino. A marina de Vilamoura é dos pontos de encontro de muitos turistas que querem ver os barcos atracados.

Do rebuliço para a calma da considerada capital do Algarve, é em Faro, mais propriamente na Quinta do Lago, que começa um dos tesouros desta zona do país: a Ria Formosa. Aqui as praias são quase desertas e o areal de perder de vista. Imperdível é também uma visita ao restaurante Gigi, um dos nomes maiores da Quinta do Lago.

No concelho de Faro, vai também poder encontrar traços de história e vilas tradicionais, algo que também acontece em São Brás de Alportel. Longe do mar salgado, este concelho algarvio mostra-lhe o melhor da serra, a partir de miradouros de deixar qualquer um sem palavras.

Palavras que lhe faltarão também ao provar os mariscos e peixes dos melhores restaurantes da zona.

Mas não é só de gastronomia que é feita esta região piscatória. Aqui também pode passear pela Ria Formosa e desfrutar do melhor das praias da Armona, Fuseta, Farol e Deserta.

O paraíso em forma de praia continua em Tavira, com as duas ilhas de areal extenso a fazer as delícias de quem gosta de descansar longe das zonas de habitação.

Se passar em Tavira, não fique só pelas praias porque o centro da cidade é o espelho de um Algarve de tradições.

Já Alcoutim traz consigo a história e a serra, longe do mar e da típica paisagem algarvia. São muitos, e muito interessantes, os vários pontos a conhecer como a vila Romana ou o Castelo Velho.

Castro Marim tem como moldura os dias medievais dentro do castelo, onde pode reviver os tempos passados e desfrutar da paisagem ímpar do ponto mais alto do castelo.

E é em Vila Real de Santo António que acaba a maravilhosa Ria Formosa, na zona mais perto de Espanha.

Depois de conhecer o melhor do continente, ainda há muito para apreciar. Por isso, para a semana há mais.

Loulé

Sol e diversão

• Este concelho do Algarve tem tudo o que de melhor a zona sul de Portugal lhe pode oferecer. Em Loulé vai poder passear pelas ruelas algarvias, dar uns mergulhos nas praias do Gigi e do Ancão e divertir-se nos bares mais procurados do Algarve.

• É na freguesia de Quarteira que vai encontrar o maior complexo turístico do país. Além das praias de Vilamoura e Falésia, em Vilamoura pode deliciar-se com um passeio pela maior marina do Algarve que conta com diversos restaurantes e bares. Além disso, há também com um casino, campos de golf, hotéis de luxo e apartamentos.

• A pequena povoação de Almancil tem muitos pontos históricos a visitar, como a capela de São Lourenço dos Matos com um painel de azulejos azuis a perder de vista.

Faro

Capital do Algarve

• É em Faro que começa uma das maravilhas naturais do Algarve - a Ria Formosa. Uma área com mais de 60 quilómetros, com dunas, lagoas e praias de águas calmas sendo também o habitat natural de muitas espécies de aves aquáticas. Esta estende-se até Vila Real de Santo António.

• A Praia da Culatra, Ilha do Farol, Ilha Deserta, Praia de Faro, do Gigi e Ancão são algumas das praias onde pode apanhar banhos de sol e mar e que lhe vão proporcionar o tão merecido descanso, uma vez que a calma e a proximidade da Ria Formosa lhe conferem características únicas.

• Calçada portuguesa e casas de campo tradicionais, é o que vai poder ver enquanto passeia pela vila de Estói, tal como o Palácio de Estói e as Ruínas de Milreu.

S.Brás de Alportel

Entre a Serra e Mar

• Longe do mar salgado e da areia com chapéus de sol, São Brás de Alportel desdobra-se entre as paisagens, a vila e os miradouros sobre a serra.

• Com um pequeno lago, uma ponte e um local para observar flores, pássaros e outros animais, o Parque da Fonte Férrea é um óptimo sítio para um piquenique ao ar livre.

• Quem não gosta de uma bela paisagem? Por este concelho vai poder encontrar três miradouros com vistas únicas sobre a serra e o Geoponto de Mesquita e Funchais com vista para São Brás de Alportel.

• A rota da cortiça alia seis pólos: património, natureza, vida rural, tradição, inovação e conhecimento. Aqui irá descobrir os mistérios da relação entre o homem e o sobreiro.

Olhão

De ficar com água na boca

• O mar, as festas populares e a ria formosa fazem deste concelho algarvio uma viagem a não perder.

• A diversidade de peixe e marisco aliado ao talento para cozinhar fantásticos pratos faz com que o Olhão receba o maior Festival de Marisco do país. Em agosto são muitos os residentes e turistas que, durante seis dias, se divertem nesta festa ao ar livre, com música, dança, bebida e, claro... marisco.

• Praias de bandeira azul como Armona e Fuseta fazem as delícias dos veraneantes.

• Entre abril e outubro, se quiser aproveitar para se sentir parte da história de Olhão apanhe o Caiaque Bom Sucesso.

Tavira

À margem do rio Gilão

• Desde as inúmeras igrejas, passando pelo rio Gilão e acabando no castelo sem esquecer a Ponte Romana, na cidade de Tavira há muito para conhecer e por onde passear.

• Com uma linha de costa com mais de 18 quilómetros, a Ilha de Tavira e a Ilha de Cabanas presenteiam os visitantes com areia fina e branca e uma água mais quente que o normal. A Ilha de Tavira divide-se entre as praias da ilha, da Terra Estreita, do Barril e do Homem Nu.

• Um dos mais importantes cursos de água de Tavira é também uma das atrações naturais mais bonitas: as cascatas de Pego do Inferno. A lagoa azul rodeada de um verde refrescante delicia quem aqui mergulha ou quem opta apenas por subir ao ponto mais alto, o “Miradouro do Pego”.

Alcoutim

Longe da areia e do mar

• Entre a Serra do Caldeirão e o Rio Guadiana e na fronteira com Espanha situa-se o concelho de Alcoutim que contrasta com a típica paisagem das praias do sul português.

• Uma vila com história contada através do Castelo de Alcoutim, da Vila Romana do Montinho, do Castelo Velho de Alcoutim, da Ermida de Nossa Senhora da Conceição e dos Menires de Lavajo e convidativa a todos os que nela queiram saber mais sobre o Algarve.

• A Barragem Romana do Álamo é uma estrutura em forma de muro com cerca de 40 centímetros, que representa a ocupação romana. Antigamente servia uma vila com uma oficina que fora dedicada à tinturaria. Hoje é um ponto de interesse.

Castro Marim

Praia, serra e rio

• Com uma costa de apenas 3,7 quilómetros, em Castro Marim pode desfrutar de praias com águas calmas e dunas que as separam da zona com grande diversidade de fauna e flora.

• A Praia de Altura, a Praia Verde e a Praia do Cabeço possuem bandeira azul e completam a costa deste concelho, todas elas com ligação à Ria Formosa.

• O castelo é um dos símbolos do peso histórico da cidade onde, do ponto mais alto, é possível ver o rio, a serra algarvia, as praias e até Espanha.

• Todos os ano em agosto, na vila de Castro Marim realizam-se os “dias medievais” no interior das muralhas do castelo, com torneios medievais e banquetes.

Vila Real Santo António

O Algarve junto a Espanha

• Vila Nova de Cacela, Monte Gordo e Vila Real de Santo António são as freguesias que pode visitar neste concelho com vasto património cultural e natural sem nunca esquecer as praias.

• A Praia da Manta Rota, de Monte Gordo e de Santo António completam a costa deste concelho. É na praia da Manta Rota que termina a Ria Formosa.

• A praça de Marquês de Pombal é o coração da cidade, do comércio e turismo da cidade, que o leva à doca de recreio que acolhe diversas embarcações turísticas.

• Cacelha Velha é uma aldeia histórica virada para a Ria Formosa onde pode ver as espécies raras que aqui habitam assim como o verde que caracteriza esta área, além de poder provar as imperdíveis ostras.