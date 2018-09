Incêndios. Eduardo Cabrita diz que “todo o fundo será atribuído”

O ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, reagiu hoje à machete do jornal i, assegurando que o Governo vai atribuir a totalidade dos 50 milhões de euros do Fundo de Solidariedade Europeu que são destinados a colmatar os prejuízos dos incêndios que ocorreram no verão passado.