Uma peixaria do Kuweit colocava olhos de plástico nos peixes, para que estes parecessem mais frescos do que realmente eram.

Os proprietários da peixaria em questão, que foi entretanto encerrada, colocavam bolas de plástico por cima dos olhos verdadeiros, acreditando que desta forma convenciam os clientes de que o peixe era do dia.

Nas redes sociais, as reações a esta situação já foram muitas.

Never judge the freshness of fish by the googliness of their eyes. https://t.co/hW50lwpwCz