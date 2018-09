A estadia de Rafael Leão no Lille foi curta. Depois de ter sido transferido para o clube francês, a o organismo que rege a Ligue 1 já enviou o pedido de rescisão do contrato, segundo avança o Público.

Em causa está o problema imposto pelo desequilíbrio orçamental do clube que está a criar dificuldades em inscrever alguns dos reforços contratados para esta época, entre eles o ex-jogador do Sporting. Como o clube tem obrigações financeiras por cumprir, a Liga francesa suspendeu a inscrição de atletas por tempo indeterminado.

Fonte do Sporting garante ao jornal Público que o documento já foi enviado para os serviços administrativos da Liga francesa. No entanto, o empresário do jogador, Nelson Almeida, ainda está a tentar que a decisão de rescindir com Rafael Leão volte atrás.

Rafael Leão foi um dos jogadores que avançou com uma rescisão unilateral com o Sporting depois do caso das agressões nos balneários de Alcochete. O jogador de 19 anos tinha sido apresentado como um dos reforços do Lille em início de agosto. O Sporting na altura tinha anunciado que ia avançar com uma queixa junto da FIFA por causa da contratação do jogador.