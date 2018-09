A rádio pública de Israel emitiu um pedido de desculpa aos ouvintes por ter passado uma música de Richard Wagner. O compositor alemão é muito controverso entre a comunidade judaica por ter feito declarações antissemitas e por ser um dos ídolos de Hitler.

No pedido de desculpas, o locutor da rádio disse que o editor errou na sua “escolha de artista”, e que Wagner não voltaria a ser emitido na estação, avança a BBC. A Corporação de Emissão Pública de Israel reconheceu que a emissão da música tenha causado dor aos sobreviventes do holocausto.

Apesar da música de Wagner não ser proibida em Israel, as composições do artista não são emitidas devido a uma posição generalizada. Wagner chegou mesmo a afirmar que “os judeus” são “incapazes de ter expressão artística”.

No entanto, houve quem criticasse o pedido de desculpas. Jonathan Livny, responsável pela Sociedade de Wagner em Israel, faz parte do grupo que acredita que as ideologias do artista não invalidam o seu trabalho. “Há tantos sobreviventes do holocausto que gostam da música como há os que se opõem a ela. Tem de se ouvir a música dele porque a música dele é absolutamente bonita”, disse Livny.