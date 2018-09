O que acontecerá aos portugueses da Venezuela?

Acho compreensível que o Executivo de António Costa não faça grande alarido do problema, pois é necessário não irritar ainda mais Nicolás Maduro, mas não deixa de ser curioso assistir ao silêncio do Bloco de Esquerda

O agravar da situação na Venezuela põe em causa a vida de quase meio milhão de portugueses, além, obviamente, dos cerca de 30 milhões de venezuelanos. Nicolás Maduro, um maduro com provas dadas de democrata... continua indiferente à miséria dos que vivem no país e até é capaz de inventar uma criptomoeda para tentar fugir de uma inflação já quase incalculável até para o FMI.

Um país onde falta tudo, desde bens essenciais até um valor tão banal para nós como a liberdade. Mas se, como tudo indica, a vida piorar ao ponto de os tais emigrantes portugueses necessitarem de regressar a Portugal, o que está a ser feito para os receber com dignidade? A Madeira, região de onde são originários muitos dos portugueses que estão na Venezuela e que casaram e tiveram filhos naquele país, não tem capacidade para receber tantos “retornados”. O Estado tem ou não um plano de emergência para conseguir trazê-los de volta e integrá-los em Portugal?

Que me recorde, só Joana Mortágua se afastou da liderança de Maduro, já que a posição oficial do BE continua a ser a de culpar os capitalistas amigos dos americanos de terem levado o país ao caos.

Já o PCP é mais incisivo e não deixa de defender o sucessor de Chávez, o que em nada é surpreendente. O PCP só consegue ver por uma janela com fundo vermelho e, por isso, Maduro é um grande líder que merece ser apoiado apesar de ser o principal responsável pela miséria em que vive o país. E o que dizer da Nicarágua, onde a polícia de Daniel Ortega já matou mais de 300 manifestantes que se insurgiam contra as políticas seguidas por este homem que também não olha a meios para se perpetuar no poder? Claro que para muitos tudo isto não passa de ficção e que os culpados são os jornalistas amigos de regime autoritários como a Alemanha, Reino Unido, França ou mesmo EUA...