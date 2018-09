"É, de facto, irreparável a perda daquele espólio", diz Marcelo sobre Museu Nacional do Brasil

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou hoje ter expressado ao Presidente do Brasil, Michel Temer, o seu pesar pelo incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, no Brasil.