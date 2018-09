O presidente da Câmara de Monchique, Rui André, disse esta segunda-feira que o processo de reconstrução das casas que foram afetadas pelo incêndio de Monchique poderá ficar concluído já no próximo ano.

“Neste momento temos alguma dificuldade em relação à propriedade das casas, algumas não estão legalizadas, existindo também alguns proprietários que não querem recuperar as casas porque pretendem que o inquilino, a pessoa lesada, saia de lá”, afirmou o autarca à Lusa.

Rui André referiu ainda que estão a ser feitas “negociações com todos os proprietários e inquilinos” para que seja encontrada “uma solução” e que seja possível passar para “a fase seguinte, que é a contratação de serviços para a recuperação das casas”.

O autarca revelou ainda que está a ser negociado com o Ministério do Ambiente uma calendarização “que seja aceitável e justo no tempo para recuperar as habitações”, esperando que as recuperações estejam concluídas até ao verão de 2019.