A letra de “Fall”, um dos temas que integram o novo disco de Eminem, “Kamikaze”, está a causar indignação nas redes sociais.

Em causa está a utilização da palavra “faggot” (bicha) na letra da música dirigida a Tyler, The Creator, rapper e produtor musical californiano que ganhou destaque enquanto cofundador do coletivo de hip hop alternativo Odd Future, que conta ainda com Frank Ocean – “Tyler create nothin’, I see why you called yourself a faggot”.

Drake, Lil Pump, Lil Yatchty, Earl Sweatshirt, Machine Gun Kelly e Donald Trump são outros dos visados pelas letras de Eminem neste “Kamikaze”, lançado no final de agosto.