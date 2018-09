O pianista e organista australiano Conway Savage, que paralelamente a uma carreira a solo integrou por quase 30 anos a banda Nick Cave & The Bad Seeds, morreu no domingo, vítima de um tumor cerebral que lhe tinha sido diagnosticado no ano passado. Tinha 58 anos.

O anúncio foi feito nas redes sociais da banda: “Membro dos Bad Seeds por quase 30 anos, Conway era o fio anárquico que ligava os concertos ao vivo da banda. Era muito amado por todos, tanto pelos outros membros da banda como pelos fãs. Irascível, divertido, assustador, sentimental, caloroso, gentil, sardónico, honesto, genuíno – ele era todas estas coisas.”