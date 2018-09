A câmara de Gaia aprovou ontem a aplicação da taxa turística. Denominada “Taxa de Cidade de Vila Nova de Gaia” vai cobrar dois euros na época alta e um euro na época baixa. A ideia, segundo a autarquia, é reduzir a “pegada ecológica”, mais evidente no verão.

Trata-se de "um valor que é simbólico para os turistas, mas que contribuirá para que o município invista, por exemplo, em atividades relacionadas com o turismo ou no apoio que é dado aos turistas, na sua segurança, etc., mas também na manutenção e reabilitação urbanística, territorial e patrimonial do espaço público", diz o autarca.

"Temos de melhorar a nossa oferta, mas temos também de assegurar que aquilo de que dispomos - desde os equipamentos culturais às próprias ruas mais procuradas - é devidamente mantido. Para isso, é preciso assegurar novas fontes de financiamento, e esta taxa vem dar um contributo importante", acrescentou, Eduardo Vítor Rodrigues.

A data para que esta taxa entre em vigor ainda não foi definida, sendo que o tema ainda terá de ser avaliado em Assembleia Municipal.