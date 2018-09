Esta semana, a família paterna da namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, acusou a modelo de ter abandonada a própria família, sobretudo depois de ter começado a namorar com o futebolista, no final do ano de 2016.

Quem não ficou indiferente às acusações foi a sua irmã, Ivana Rodriguez, que saiu em sua defesa nas redes sociais.

“Bonita por fora, mas milhões de vezes mais linda por dentro… És o melhor que alguém pode pensar de ti e é o que pensamos todos os que te conhecemos. Não vales só pelo que consegues com a tua beleza, vales mais pelo que consegues e pelo que transmites com o teu interior e esse grande coração. Adoro-te e admiro-te ontem, hoje e amanhã”, escreveu a irmã da modelo espanhola na sua página do Instagram.