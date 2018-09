A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária contabilizou 329 mortos entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2018. Este valor significa menos cinco vítimas mortais do que o registado no mesmo período do ano passado.

Setúbal é o distrito com maior número de vítimas mortais, chegando aos 52, seguido do Porto, com 34, e de Lisboa, com 30. Do outro lado da tabela está Portalegre com três mortos em acidentes, Bragança com quatro e Viana do Castelo com cinco.

Os números avançados pelo ANSR dizem respeito às vítimas cujo óbito ocorreu no local do acidente ou durante o transporte para o hospital.

Segundo a ANSR foram registados 1.286 feridos graves – menos 170 do que em 2017 – e 36.189 pessoas a sofrer ferimentos ligeiros, o que também representa uma descida de 879 em relação ao período homólogo.

No que toca ao número de acidentes, houve um aumento em relação ao ano anterior, tendo passado de 84.850 para 86.290, ou seja mais 1.440 desastres do que no período homólogo.