Duzentos artistas das mais diversas áreas juntaram-se, esta segunda-feira, para lançar um apelo de forma a salvar o planeta. Entre eles está Patti Smith, Pedro Almodovar, Alain Delon, Jude Law, Bradley Cooper e Catherine Deneuve: “Estamos a viver um cataclismo planetário", defendem.

Num carta aberta divulgada pelo jornal francês Le Monde, os artistas falam sobre as alterações climáticas e sobre o impacto que estas podem ter na biodiversidade do planeta. "É demasiado tarde para não fazer nada: o colapso está a acontecer", sublinharam os artistas, acrescentando que "ainda não é tarde para evitar o pior".

"Perante o maior desafio da história da Humanidade, o poder político deve agir com firmeza e imediatamente: está na altura de se ser sério”, referem.

Esta ação vem na sequência da demissão do ministro da Transição Ecológica francês, Nicolas Hulot, devido à falta de progressos ambientais. "Consideramos que um governo que não faz por salvar o que ainda pode ser salvo não pode ser levado a sério", defendem.

Na véspera do anúncio do sucessor de Nicolas Hulot, os 200 artistas envolvidos nesta ação propõem “a escolha de um político - que nada tenha a ver com 'lobbies' - com medidas potencialmente impopulares, mas que tenham resultados".

