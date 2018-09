Vários órgãos de comunicação social avançaram esta segunda-feira que Bruno de Carvalho desistiu da providência cautelar em que pedia para concorrer às eleições. No entanto, fonte próxima do processo garante que o ex-presidente mantém em curso uma série de providências cautelares para "invalidade da suspensão das comissões e as próprias eleições".

Em declarações ao Jornal Económico, fonte próxima da candidatura de Bruno de Carvalho diz que o ex-líder abdicou da providência cautelar em curso na qual solicitava a possibilidade da candidatura à presidência do Sporting, optando por “privilegiar outros meios contenciosos”.

"Os juristas da equipa de Bruno de Carvalho confirmam que, atendendo à delonga do agendamento para a oposição numa das providências cautelares em curso, e assim, constatando a impossibilidade prática de uma decisão em tempo útil naquele dossier, decidiram privilegiar outros meios contenciosos. Aguardaremos as decisões judiciais de pronúncia da invalidade da suspensão das comissões e as próprias eleições”.