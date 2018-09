Uma criança de sete anos foi este sábado raptada de um parque infantil, na Amora, Seixal, onde brincava com o primo.

O homem fez-se passar por um membro da família da criança, levando-a do parque. O primo de nove anos ajudou as autoridades a identificar o homem, estando agora montada uma operação de busca para encontrar o suspeito.

Há suspeitas que a criança terá sido violada.

A menina esteve desaparecida 11 horas – entre as 18h de sábado e as 5h de domingo – tendo sido encontrada por um popular junto ao Estádio Medideira, na mesma zona.

Segundo o CM, foram feitas buscas em casa do irmão do suspeito, no entanto este desconhecia o paradeiro do homem. O caso está a ser tratado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária como um rapto.

Habitantes da zona disseram, ao mesmo jornal, que o suspeito é conhecido por ter problemas de alcoolismo e que esta não é a primeira vez que tenta levar uma criança do parque.