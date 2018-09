"O Ronaldo adquiriu, a título pessoal, 51% das ações do clube", disse esta segunda-feira o presidente do clube, Carlos Suarez. Desta forma o ex-jogador passa a ser o acionista maioritário do clube.

O ex-presidente Suarez, que detinha 58% do capital do clube, acredita que a compra de Ronaldo vai permitir ao clube "alcançar uma dimensão inimaginável".

De acordo com a comunicação social espanhola, a compra de Ronaldo deverá rondar os 30 milhões de euros, mas Carlos Suarez não confirma esse valor, optando por realçar o alcance desta venda: "Queremos crescer tanto quanto os nossos sonhos permitirem".