A elaboração do projeto de reconstrução das casas destruídas pelos incêndios de outros de 2017 nos concelhos de Arouca, Castelo de Paiva e Monção foi aprovado e publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Os três despachos – um para cada município – foram autorizados pelo secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Ângelo Nelson Rosário de Souza, autorizam “a contratação de serviços de consultoria técnica para a elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades relativos à habitação danificada pelos incêndios ocorridos em outubro de 2017”.

A medida está incluída no Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP), que foi aprovado pelo governo tem como objetivo apoiar as pessoas que viram as suas casas serem danificadas ou destruídas pelos incêndios que assolaram o país em outubro do ano passado.

A Comissão de coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) é a responsável pela realização das obras de construção, reconstrução ou conservação das habitações afetadas.