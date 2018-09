Duas mulheres foram, esta segunda-feira, espancadas depois de uma sentença decidida pelo tribunal da Malásia, que alegou que as duas tinham quebrado leis islâmicas.

As duas mulheres, de acordo com o The Guardian, tinham 22 e 32 anos e foram sentenciadas pelo Tribunal do estado nordeste de Terengganu. As duas foram encontradas dentro dum carro a terem relações sexuais.

Mais de 100 pessoas assistiram ao espancamento.

De acordo com o jornal inglês, esta não é a primeira vez que mulheres são punidas por atos casos de adultério homossexual, mas é a primeira vez que são sentenciadas a espancamento público por tentarem ter relações sexuais.

Grupos defensores dos direitos LGBT falaram – como Justice for Sisters – com o The Guardian e afirmam que “este caso demonstra uma regressão para os direitos humanos; não apenas para a comunidade LGBT, mas também para todas as outras pessoas devido ao à sentença física que afeta toda a população”.

Para além de serem espancadas, as duas mulheres vão ter de pagar um valor de 619 euros ao tribunal.