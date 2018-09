O antigo coordenador bloquista Francisco Louçã antecipou este domingo que na próxima campanha eleitoral em Portugal será visível “o que é a política suja”, considerando que há “um fascínio, particularmente da direita, pelo sucesso” do presidente dos EUA, Donald Trump.

A garantia foi dada pelo fundador e antigo líder do BE, na rentrée do partido, onde participou como orador.

“Eu até antecipo que na próxima campanha eleitoral em Portugal nós vamos ver, pela primeira vez, de uma forma muito aberta o que é a política suja", afirmou.

O bloquista referia-se ao facto de Trump ter vencido as eleições de 2016 a Hillary Clinton apesar desta ter obtido mais quase 2,9 milhões de votos, o que a tornou na quinta figura a candidatar-se à presidência na história dos Estados Unidos que ganhou o voto popular mas que perdeu o Colégio Eleitoral, o processo que integra 538 “grandes eleitores”, representativos dos estados norte-americanos, e que é responsável pela eleição do Presidente.