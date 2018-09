A Teixeira Duarte vai construir uma ponte rodoviária no Equador, num negócio de 59,2 milhões de dólares (cerca de 51 milhões de euros à taxa de câmbio atual), disse a construtora. O consórcio que venceu a obra é detido em 61% pela Teixeira Duarte e em 39% por uma empresa de construção do Equador.

A obra tem um prazo de execução de 480 dias.

Recorde-se que, a Teixeira Duarte registou lucros de 17,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que compara com prejuízos de nove milhões de euros entre janeiro e junho de 2017.

A contribuir para a redução do prejuízo esteve a venda do Lagoas Park com ganhos de 24,9 milhões de euros.

A venda de ativos da Teixeira Duarte, de cerca de 500 milhões de euros, foi acordada, em abril, entre a empresa e os bancos BCP, CGD e Novo Banco com vista a obter "uma redução significativa do passivo bancário".