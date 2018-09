O médio francês Pogba quer sair do Manchester United para regressar ao seu antigo clube, a Juventus. A notícia é avançada pelo jornal Express, e dá conta que a relação entre Mourinho e Pogba chegou a um ponto que se tornou insustentável e que muito dificilmente pode ter um final feliz.

Recorde-se que Pogba mudou-se para Old Trafford há duas épocas pelo surpreendente valor de 105 milhões de euros.

Apesar de o mercado já ter fechado, Pogba já terá falado com os responsáveis do United de forma a garantir que na reabertura do mercado ruma a outro emblema.

O Barcelona é outro dos interessados no médio francês.