“Lamentamos profundamente a anulação do concerto desta noite. Bono estava em plena forma e a sua voz em excelentes condições antes do espetáculo, mas, após algumas canções, ele sofreu uma perda completa de voz”, lê-se num comunicado publicado no site oficial da banda.

Os U2 dizem desconhecer o que se passou e adiantaram que vão "consultar um médico".

Bono, de 58 anos, ainda parou para beber água mas nada mudou.

U2 playing in Berlin, Bono has lost his voice after just a couple of songs - show paused, but likely to be cancelled pic.twitter.com/CdcJE9FIqg