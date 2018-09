O Feirense nunca se fechou atrás e esteve várias vezes perto do golo. No entanto, foi o Sporting quem marcou já perto do final.

Cruzamento da direita de Ristovski e golo de Jovane Cabral, o extremo de 20 anos lançado por José Peseiro. Com este resultado, o Sporting soma dez pontos em doze possíveis e junta-se ao Braga no comando da Liga.

As duas equipas podem ser apanhadas pelo Benfica, caso os encarnados vençam amanhã na Choupana.