Marcelo Rebelo de Sousa assinalou hoje a importância da estabilidade política. O Presidente da República lembrou, contudo, que é aos portugueses que cabe escolher "que tipo de estabilidade é que querem, eles é que têm de conviver com essa estabilidade, não é o Presidente da República só, são todos os portugueses".

As declarações foram proferidas durante uma visita à Feira de São Mateus, em Viseu, e Marcelo aproveitou a ocasião para apelar ao voto. "O que é necessário é que os portugueses votem, que haja o mínimo possível de abstenção e o máximo possível de votantes", disse.

"É o povo quem mais ordena e o que os portugueses escolherem é aquilo que naturalmente será considerado na formação do governo. Vamos ver, há cenários com dados novos e os portugueses, perante esses dados, uns mais antigos outros novos, daqui a oito meses escolherão para as europeias e daqui a 11 meses escolherão para as legislativas", disse ainda. "Os portugueses é que têm de dizer o que é que preferem: se preferem uma solução mais à esquerda ou mais à direita, com maioria absoluta ou sem maioria absoluta, eles têm isso na cabeça e ao votarem escolherão o futuro para os próximos quatro anos".