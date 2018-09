O líder do PSD disse hoje que "é notório para quem tem uma noção do tempo e do fenómeno político que, ao contrário do que muitos pensam e dizem, este Governo não tem a vida assim tão facilitada até as legislativas de 2019".

Para Rui Rio, o PSD, se quiser, "pode ganhar as eleições [legislativas] de outubro, tem é de querer", disse ainda.

Rui Rio aproveitou o momento para apontar ainda o dedo a membros do partido, que emitem na imprensa "críticas táticas ao serviço de interesses pessoais" e não "opiniões independentes e sinceras".