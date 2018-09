A secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, afirmou este sábado que o sistema de videovigilância nas escolas básicas e secundárias ficará resolvido antes da entrada no novo ano letivo.

"As escolas não vão começar o ano letivo sem videovigilância", garantiu Alexandra Leitão, citada pela agência Lusa.

As declarações da secretária de Estado surgem em resposta a uma notícia divulgada pelo Jornal de Notícias, este sábado, que referia que as escolas iam ficar sem videovigilância já hoje, uma vez que o contrato com a empresa encarregue da monitorização e alarme terminou sexta-feira.

Alexandra Leitão esclareceu a situação e afirmou que este contrato abrangia exclusivamente as imagens captadas após o horário escolar e garante que a situação não coloca em causa a segurança das escolas.

De acordo com a secretária de Estado, “no início do novo ano letivo o problema "já estará [resolvido] ou até antes".