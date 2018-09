O incêndio na Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, que deflagrou na manhã deste sábado, continua ativo e, neste momento, estão mobilizados no combate às chamas 200 homens, apoiados por 62 viaturas e seis meios aéreos.

Citada pela Agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, explicou que há duas frentes ativas e que “o vento forte está a dificultar o combate às chamas”.

De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 09h43 e, no final da manhã, segundo a Lusa, 100 pessoas tiveram de ser retiradas de um parque radical. No entanto, a situação foi normalizada, mas as pessoas “não regressaram”.

De acordo com a fonte do CDOS, um bombeiro “sofreu um entorse” e já se deslocou ao hospital.