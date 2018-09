Ariana Grande foi uma das artistas convidadas a prestar homenagem a Aretha Franklin no seu funeral, esta sexta-feira. Contudo, o que está a dar que falar não foi a interpretação da jovem cantora do tema ‘You Make Me Feel Like’, mas sim um momento protagonizado pelo padre da cerimónia, que está a gerar uma grande contestação nas redes sociais.

Ao juntar-se ao padre, Charles H Ellis III, junto do púlpito, Ariana foi apalpada. Enquanto discursava, o pastor abraçou a artista e apalpou-lhe os seios.

Depois disto, começou uma grande revolta na internet devido à atitude do pastor.

Ao The Guardian, o padre já pediu desculpa a Ariana, mas também a todos os fãs e família, e lamenta que o seu ato, feito de forma “não intencional”, tenha gerado toda esta contestação, uma vez que diz ter feito o mesmo com todas as artistas. Além disto, Charles H. Ellis III garante que o mais importante era Aretha Franklin e a homenagem que lhe foi prestada.