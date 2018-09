Este sábado o Sporting divulgou, através do Twitter, o boletim clínico da equipa principal.

Este boletim explica as lesões de Bas Dost, Mathieu, Wendel e Viviano.

Bast Dost está a treinar condicionado e, por isso, está “sem condições para competir.

Além do avançado holandês, o boletim clínico do clube de Alvalade informa que Mathieu está a fazer um tratamento muscular na coxa esquerda.

O médio centro Wendel está com uma tendinite no joelho direito e o o guarda-redes Viviano tem uma inflamação no joelho esquerdo.