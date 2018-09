Fernando Medina, em entrevista ao Expresso, defendeu uma redução no preço dos transportes públicos.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa propôs um custo máximo de 30 euros por mês no passe dentro da cidade e 40 euros nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

A proposta, que de acordo com o autarca já foi entregue ao Governo para o próximo Orçamento de Estado, tem um custo de cerca de 65 milhões de euros anuais.

"Não é uma melhor resposta aos problemas estruturais do país aprovar esta transformação da utilização do sistema público de transportes do que reduzir uns sentimos do adicional ao imposto sobre combustíveis (ISP), que porventura nem sequer vai ser sentido no bolso de ninguém?", questionou Medina.

Para o presidente da Câmara de Lisboa, esta é uma "proposta verdadeiramente transformadora do sistema de mobilidade em Lisboa" e que deve abranger toda a AML, para que possa incentivar a utilização dos transportes públicos.

Ao expresso, Fernando Medina revelou ainda que não falou nem com PCP nem com o Bloco de Esquerda para garantir apoio na negociação.