Um avião incendiou-se este sábado durante a aterragem em Sochi, na Rússia. A bordo estavam 164 passageiros e seis tripulantes, sendo que, 18 deles ficaram feridos, de acordo com o Ministério da Saúde Russo.

A aeronave, da companhia aérea Utair, vinha de Moscovo e, segundo um comunicado da companhia, no Twitter, após a aterragem, o motor esquerdo incendiou-se.

"O Boeig 737-800 acabou por sair da pista" quando o motor se incendiou. Os bombeiros acabaram por conseguir extinguir o fogo e não há vítimas mortais.

"Informamos que como resultado do acidente do avião no aeroporto de Sochi há neste momento 18 feridos, três deles crianças. Não há mortos”, informou a Utair.

Veja o vídeo.