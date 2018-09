A Proteção Civil já havia alertado para as altas temperaturas que se iam fazer sentir. Este sábado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), quase todo o norte, centro interior e sul de Portugal estão em risco máximo ou em risco muito elevado de incêndio.

Segundo o IPMA, os distritos que apresentam regiões com risco máximo de incêndio são: Bragança, Porto, Guarda Coimbra e Faro.

Em risco muito elevado de incêndio, o IPMA coloca vários concelhos de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Hoje, em Portugal continental, é esperado tempo quente, céu pouco nublado ou limpo e apenas alguns períodos de maior nebulosidade no interior durante a tarde.