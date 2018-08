O candidato do PSD à Câmara da Covilhã nas últimas autárquicas esteve desaparecido entre novembro do ano passado e março deste ano e é acusado de ter desviado 115 mil euros da Rede de Judiarias. Quando reapareceu, depois de a Polícia Judiciária (PJ) ter estado no seu encalço durante meses, Marco Baptista foi internado numa unidade de psiquiatria da Guarda, tendo-lhe sido diagnosticada uma depressão profunda. Tem estado a recuperar e até já sai à rua, tendo sido visto, recentemente, nas ruas da Covilhã. Ao que o i apurou, o ex-candidato do PSD já terá mesmo conseguido arranjar emprego, na Misericórdia do Fundão. Entretanto, está com termo de identidade e residência e deverá ser julgado pelos crimes de peculato e abuso de confiança por, alegadamente, ter desviado 115 mil euros da Rede de Judiarias de Portugal – entidade onde era consultor.

A PJ acredita que o ex-candidato do PSD e ex-líder da concelhia social-democrata da Covilhã, que é gestor e tem 42 anos, transferiu o dinheiro da conta da Rede de Judiarias para a sua conta pessoal numa única transferência. Foi detido e interrogado pelos inspetores da Judiciária em março, quando teve alta da Psiquiatria – onde foi localizado pelas autoridades quatro meses após o desaparecimento e onde foi internado devido a um surto psicótico. Terá contado à polícia que desviou as verbas para fazer face às dívidas que contraiu durante a campanha eleitoral. Marco Baptista desapareceu a 3 de novembro, depois de ter perdido as eleições para a Câmara da Covilhã: ficou em quarto lugar, com apenas 7,37% dos votos. E, apesar de o PSD ter ganho anos a fio na cidade, a lista que encabeçou não conseguiu, sequer, eleger um vereador. Antes de desaparecer, o ex-candidato anunciou que ia deixar a liderança e não se voltaria a candidatar.