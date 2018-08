A SIC Notícias está a avançar com a notícia de que o Benfica foi penalizado com um jogo à porta fechada pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude), devido às claques ilegais.

De acordo com a notícia, o clube já terá sido notificado na passada terça-feira e tem agora 20 dias para contestar a decisão.

Além disto, as águias terão ainda de pagar uma multa superior a 55 mil euros.