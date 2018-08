O Metropolitano de Lisboa anunciou na quinta-feira que vai substituir as escadas rolantes da estação Baixa-Chiado a partir de dia 03 de setembro, segunda-feira.

De acordo com a nota publicada no site oficial, o Metro justifica as alterações com a “idade dos equipamentos (20 anos)” e com a “utilização intensiva” dos mesmos, uma vez que “a Baixa-Chiado é uma das estações mais utilizadas no Metro”.

A obra será realizada em duas fases e a primeira vai começar com “substituição integral dos equipamentos mecânicos” dos dois lances de escadas no acesso ao Largo Luís de Camões.

“Por forma a minimizar eventuais constrangimentos e incómodos causados, será sempre mantido o funcionamento de uma escada rolante no sentido ascendente (subida). Em alternativa, o fluxo descendente de passageiros terá de realizar-se através da escadaria pedonal”, lê-se.

A primeira fase da intervenção tem data prevista de conclusão para o final deste ano e a segunda para o final do segundo semestre de 2019.

A obra tem um investimento total de 1,5 milhões de euros.