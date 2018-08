Na noite de quinta-feira foi detido o suspeito que violou uma mulher, de 26 anos, no Cacém.

De acordo com a TVI, na quarta-feira à noite, a jovem estaria a voltar a casa quando foi abordada pelo sujeito, que lhe terá rasgado as roupas e forçado a penetração. A rapariga conseguiu soltar-se e pedir ajuda, mas o agressor chegou a escapar na altura.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve ontem à noite o suspeito. De acordo com a TVI, trata-se de um homem africano.

Esta semana, duas mulheres foram também violadas na zona de Queluz. As três violações têm em comum o facto de terem ocorrido junto de uma estação de comboio, a cerca de 150 metros, mas foram cometidas por pessoas diferentes, uma vez que as características físicas do suspeito não correspondem.