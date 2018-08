Louis Makepeace, um jovem de 18 anos, sofre de acondroplasia – o tipo de nanismo mais comum -, e isto tornou-se num grande problema no que diz respeito ao seu percurso para se tornar chefe.

Quando se candidatou ao curso de Hotelaria e Catering da Universidade de Heart of Worcestershire, no Reino Unido, estes não o aceitaram devido ao seu tamanho pequeno. O caso foi bastante falado: Louis diz que a instituição afirmou que o considerava um "risco de segurança" para os outros 14 alunos e que este "perturbaria" as aulas, caso fosse pisado pelos colegas, uma vez que podia correr esse risco por ser anão.

A mãe do jovem de 18 anos adiantou, em declarações à imprensa britânica que, para além disso, disseram a Louis que não valia a pena frequentar um curso de cozinha porque nunca poderia trabalhar nessa área.

O jovem afirma que esta rejeição foi “humilhante”: “Sempre fui muito confiante em todo o tempo que passei na escola, tinha muitos amigos e a minha deficiência nunca foi um problema", esclareceu o jovem à comunicação.

O caso deste jovem chegou aos ouvidos de Gordon Ramsay, que diz ter sido uma “atitude repugnante” por parte da instituição e diz estar disposto a treinar o jovem.

Louis Makepeace já reagiu à resposta do chefe Ramsay: seria "um sonho tornado realidade; seria absolutamente incrível se ele estivesse a falar a sério".