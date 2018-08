Decorreu esta sexta-feira o sorteio da Liga Europa, no Forum Grimaldi, no Mónaco. Depois do FC Porto e Benfica conhecerem os grupos na Liga dos Campeões, o clube de Alvalade ficou hoje a conhecer o grupo e os adversários que vai encontrar na Liga Europa.

A fazer parte do grupo E, o Sporting vai encontrar o Arsenal, o Qarabag e o Vorksla Poltava.

Os leões são a única equipa portuguesa na competição.

EUROPA LEAGUE



