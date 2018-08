O casamento é um marco importante para muita gente e, por isso, todos os pormenores têm de ser bem analisados para que tudo saia na perfeição, ou pelo menos quase perfeito. Uma das coisas que também é muito importante, é o dia do grande evento. No entanto, há dias que deve evitar ...

De acordo com um estudo publicado na revista científica SSRN, realizado pelo Instituto de Economia Aplicada e Pesquisa Social da Universidade de Melbourne, existem datas de casamento que estão relacionadas com o risco de divórcio. As datas mais clichés são aquelas que o estudo menos aconselha.

Ao analisarem um milhão de casais, os investigadores perceberam que o dia 14 de fevereiro – Dia de São Valentim – é o pior dia para casar: 21% dos casais divorciaram-se após nove anos de terem dado o nó e 11% divorciaram-se depois de cinco anos.

Mas atenção, porque esta não é a única data que pode ser sinal de “má sorte”: datas numéricas, como por exemplo 02/02/2020, também não são aconselhadas.