O ator francês é a mais recente figura pública que se junta à lista dos nomes envolvidos em escândalo de abusos sexuais.

Depardieu foi acusado, por uma atriz de 22 anos, de violação. A jovem apresentou queixa às autoridades franceses na passada segunda-feira, em Bouches-du-Rhône, Françam, tendo referido que os abusos ocorreram na casa do ator em Paris, nos dias 7 e 13 de agosto.

No entanto, o ator nega “absolutamente” as acusações de abuso sexual, diz o advogado de Depardieu. “Lamento a natureza pública deste processo que representa um grande prejuízo para Gérard Depardieu, cuja inocência acredito que irá ser reconhecida”, afirmou a defesa do ator.