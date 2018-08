O treinador do Real Madrid, Julen Lopetegui, comentou esta sexta-feira as declarações do empresário Jorge Mendes depois de Modric vencer o prémio de melhor jogador da temporada da UEFA, ao invés de Cristiano Ronaldo.

O croata Luka Modric, que alinha pelo Real Madrid, acabou por ser considerado pela UEFA o melhor jogador da temporada, decisão que o empresário de Cristiano Ronaldo considerou “simplesmente ridícula”.

Ao jornal espanhol Marca, Lopetegui afirmou que o seu trabalho não passa por “valorizar as declarações de alguém” e acrescentou que o futebolista croata “tem tudo”.

“Estou feliz pelo Luka, se o ganhou foi porque teve mérito, ainda que eu não seja muito dado a prémios individuais. Mas Luka tem tudo”, disse Julen Lopetegui.

Depois de ser questionado acerca da ausência do craque português e de Marcelo da gala da UEFA, Lopetegui mostrou-se indiferente.

“Dá-me muita preguiça falar da gala, estamos preocupados com o jogo de sábado. A nossa atenção está centrada no jogo do Leganés, o resto não está sob o nosso controlo”, rematou.