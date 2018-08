Pouco mais de cinco meses depois de terem medido forças pela última vez, o caminho das irmãs Willams volta a cruzar-se num torneio de ténis, desta feita no US Open, último Grand Slam da temporada.

Venus Williams (16.ª classificada no ranking WTA) bateu na passada madrugada a italiana Camila Giorgi (6-4, 7-5) enquanto Serena Williams (26.ª do mundo) derrotou a alemã Carina Witthoeft por duplo 6-2, abrindo caminho a um duelo entre as duas na ronda que antecede os oitavos-de-final do Major norte-americano. Este será o 30.º encontro oficial entre as duas tenistas da casa, com um registo favorável à irmã mais nova. Aos 36 anos, Serena, recordista de títulos de Grand Slam (23), soma 17 vitórias contra os 12 triunfos de Venus.

A tenista que foi mãe em setembro - e que tem estado no centro de uma das polémicas mais recentes da modalidade após ter visto o presidente da Federação Francesa de Ténis banir o uso do macacão que utilizou em Roland Garros do Grand Slam parisiense - já confessou, porém, que gostaria que este duelo acontecesse numa fase mais tardia da prova.

O último encontro entre as irmãs As irmãs Williams encontraram-se pela última vez no court de ténis em março deste ano. À data, disputaram precisamente a mesma fase (3.ª ronda), mas do Masters de Indian Wells. Na altura, Venus bateu a irmã, por 6-3 e 6-4, num torneio que marcou o regresso de Serena à competição.

“Com ela [Serena], o jogo nunca está arrumado. Tive a vantagem de ter jogado muito mais jogos que ela, mas o que tem mostrado nos últimos dias é impressionante”, disse, na altura, a vencedora, que em 2002 tornou-se a primeira jogadora negra a liderar o ranking WTA. Serena Williams não jogava há 14 meses, por ter sido mãe após o Open da Austrália de 2017, que conquistou pela 7.ª vez na carreira, nesse ano, numa final contra... a sua irmã, Venus.

Surpresa Ainda na 2.ª jornada do US Open 2018, destaque para a eliminação da espanhola Garbine Muguruza (12.ª da hierarquia mundial) às mãos da 202.ª jogadora do ranking, a checa Karolina Muchova.

Muchova, tenista estreante em Grand Slams, bateu a espanhola em três sets, por 3-6, 6-4, 6-4. Vinda da qualificação, Muchova conseguiu somar as duas primeiras vitórias da carreira no curcuito profissional, tornando-se a grande protagonista da 2.ª ronda feminina da prova norte-americana.