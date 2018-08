No dia 30 de agosto de 2002 estreou o primeiro episódio daquela que viria a ser a série mais famosa de sempre no meio dos jovens. Foi precisamente há 15 anos que nos ecrãs dos portugueses entraram os protagonistas da primeira temporada de ‘Morangos com Açúcar’: Benedita Pereira, que interpretava o papel de Joana e João Catarré, que fazia de Pipo, o namorada de Joana.

Depois disto, a série tornou-se um sucesso e surgiram mais oito temporadas e mais de 2000 episódios.

A série representava um espelho das gerações da época e, para muitos atores, serviu de rampa de lançamento para uma carreira de sucesso. Além disso, impulsionou novos talentos da representação no mundo da música, como foi o caso dos D’,ZRT – um fenómeno no mundo dos jovens -, os 4Taste e as Just Girls.

Depois da série, foi ainda realizada uma peça de teatro e um filme.