Os novos iPhones vão ser apresentados no próximo dia 12 de setembro, no anfiteatro Steve Jobs, na Califórnia. Segundo avança o Negócios, a empresa irá apresentar três novos modelos.

O novo modelo deverá ser uma evolução do iPhone X, o telemóvel que o ano passado marcou o décimo aniversário do primeiro iPhone. A empresa pretende ainda alargar a gama de preços, de dimensões e de cores.

É também possível seja também apresentadas novidades sobre o Apple Watch, o MacBook Air, o iPad pro e uma nova versão dos AirPods, os fones sem fios lançados pela empresa norte-americana.

A imagem do convite foi esta quinta-feira divulgada na imprensa norte-americana.

A Apple tem atingido bons resultados nos últimos tempos. Para os meses de julho a setembro, as vendas deverão ficar entre os 60 e 62 mil milhões de euros, um valor acima do que estava apontado serem as receitas médias.

Também este ano, a empresa conseguiu atingir uma valorização de um bilião de dólares no início do mês de agosto.