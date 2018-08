O Presidente da República está em todo o lado... até nas páginas de livros infantojuvenis: ‘Marcelo, o Presidente’ é o título da obra, editada pela Alêtheia, que chega às livrarias no dia 14 de setembro.

O livro conta a história de vida de Marcelo Rebelo de Sousa desde a infância até ao dia-a-dia enquanto Presidente da República.

“Livro para crianças dos 7 aos 12 anos sobre o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o fundamental da sua atividade enquanto presidente. É um livro de afeto, que explica às crianças um pouco da vida do Presidente da República”, lê-se na descrição do livro no site da editora.

As autoras do livro, Joana M. Lopes e Rita Martins, estarão na Feira do Livro de Belém para uma sessão de autógrafos, que se realiza já no dia 1 de setembro.