A presidente da Juventude Social-Democrata (JSD), Margarida Balseiro Lopes, acusou hoje o PS de "muitas das vezes" olhar para os cidadãos como "trunfos eleitorais e não destinatários da ação politica".

Numa sessão dos Açores, na ilha de Santa Maria, a dirigente social-democrata afirmou que o PSD é o partido que tem uma "melhor visão da sociedade, do mundo, do país, da região".

Falando para uma plateia com dezenas de jovens, Margarida Balseiro Lopes salientou que o cartão de militante não significa a entrega "do cérebro nem do sentido crítico". "É por isso que choca tanto que muitas das vezes o PS olhe para as pessoas como ganhos ou trunfos eleitorais e não destinatários da ação política", acrescentou.

Sobre o caso específico dos Açores, a dirigente da JSD referiu que o PS do arquipélago, com a sua governação, oferece a quem começa a carreira laboral "estágios e estágios, vendendo ilusões" e sem proporcionar "ferramentas" para que cada jovem "se possa afirmar a longo prazo" com os seus "projetos de vida".

A quinta edição da Universidade de Verão do PSD/Açores e da JSD/Açores iniciou-se esta manhã, com a presença da líder dos jovens sociais-democratas. Rui Rio chegou a fazer parte do programa do evento, mas não esteve presente.

Ao longo de quatro dias, vão estar reunidos na ilha de Santa Maria cerca de 30 jovens açorianos, numas jornadas onde vão "abordar as grandes questões dos Açores e do mundo, como inovação e tecnologia, turismo, União Europeia, poder local, participação na política, agricultura, coesão e comunicação".