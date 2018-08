Em Madrid, as autoridades apreenderam 67 quilogramas de cocaína que estavam escondidos em ananases, com origem da Costa Rica. A carga que entroupara a Península Ibérica veio através do Porto de Setúbal, e foi intercetada, esta segunda-feira, pela polícia espanhola.

A carga de ananases foi revistada uma a uma, devido ao aspeto suspeito e, dentro dos ananases, estava parafina amarela – utilizada no revestimento de vários frutos para que estes sejam preservados e para disfarçar o cheiro a cocaína.

Esta operação já levou à detenção de sete pessoas.