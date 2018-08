Durante a cerimónia de sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo foi distinguido como melhor avançado da época.

Keylor Navas, guarda-redes do Real Madrid, foi considerado pela UEFA como o melhor guarda-redes do ano.

Já o prémio de melhor defesa da época vai para Sergio Ramos, também atleta do Real Madrid.

Modric foi distinguido como melhor jogador médio.

Também o prémio de melhor jogador do ano foi para o croata. Cristiano Ronaldo estava também na corrida para melhor jogador, assim como Salah (Liverpool).

Será também nesta cerimónia que o CR7 recebe o troféu pelo melhor golo da época. O pontapé de bicicleta contra a Juventus nos quartos de final da Liga dos Campeões teve 346.912 mil votos, quase 200 mil a cima do segundo classificado.

No que toca ao sorteio da fase de grupos, o FC Porto foi a primeira equipa portuguesa a saber qual o seu grupo. Os azuis e brancos ficaram no grupo D, onde vai defrontar o Lokomotiv Moscovo, o Schalke e o Galatasaray. Já o Benfica vai ficar no grupo E onde vai defrontar o Bayern, o Ajax, e o AEK de Atenas.

Conheça os grupos:

Grupo A:

Atlético de Madrid

Dortmund

Monaco

Club Brugge

Grupo B:

Barcelona

Tottenham

PSV

Internazionale

Grupo C:

Paris

Napoli

Liverpool

Crvena Zvezda

Grupo D:

Lokomotiv Moscovo

FC Porto

Schalke

Galatasaray

Grupo E:

Bayern

Benfica

Ajax

AEK

Grupo F:

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Lyon

Hoffenheim

Grupo G:

Real Madrid

Roma

CSKA Moscovo

Plzen

Grupo H:

Juventus

Manchester United

Valência

Young Boys

Assista à cerimónia em direto: